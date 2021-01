Point #Covid_19: 296 nouveaux cas, 8 décès enregistrés et 2 209 malades sous traitement

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce vendredi 8 janvier 2021. Une forte hausse du nombre de tests a été constatée avec 2270 effectués, dont 296 sont revenus positifs (soit un taux de positivité 13.04%). Il s'agit 154 cas contacts et 142 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont sont répartis comme suit: 15 à Kaolack, 12 à Thiès, 10 à Dakar Plateau et à Touba, 7 à Tivaouane, 5 à Guédiawaye et à Saint Louis, 4 à Hlm Grand Yoff, Ouakam, Richard Toll et Tamba, 3 à Keur Massar, Matam, Mbao, Mermoz et Ngor, 2 à Daarah, Fann Résidence, Guineguinéo, Liberté 4, Liberté 6, Louga, Maristes, Mbour, Louga, Ouest Foire, Pikine, Sacré Coeur et Ziguinchor, 1 cas à Amitié 3, Cambéréne, Cité Batrain, Cité Biagui, Cité Impôt et Domaine, Cité Mixta, Cité Mourtda, Colobane, Derkelé, Diourbel, Foundiougne, Gueule Tapée, Grand Dakar , Hlm Fass, Kolda, Koumpétoum, Liberté 5, Mamelles, Parcelles Assainies, Patte d'Oie, Rufisque et Sangalkam.



8 décès ont été enregistrés hier jeudi, selon le Directeur de la Prévention Mamadou Ndiaye.



131 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Pendant ce temps, 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 20 672 cas confirmés de Covid-19 dont 18 016 guéris, 446 décédés et donc 2 209 malades sous traitement.