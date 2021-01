Point #Covid_19 ce lundi 18 janvier: 11 décès, 196 nouveaux cas, 44 en réanimation et 3.283 sous traitement

Ce lundi 18 janvier 2021, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1888 tests réalisés, 196 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,38 %.



Les cas positifs sont répartis comme suit : 86 cas contacts suivis par les services sanitaires, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays et 110 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Thiès (13), Mbour (10), Kaolack (7), Touba (7), Dakar-Plateau (4). Mabo (4), Mermoz (4), Yoff (4), Hlm (3), Derkelé (3), Ouakam (3), Point E (3), Sangalkam (3), Point-E (3), Tivaouane (3), Almadies (2), Diamniadio (2), Diourbel (2), Guineguinéo (2), Keur Massar (2), Maristes (2), Mbékhé (2), Parcelles Assainies (2), Rufisque (2), Amitié-1 (1), Cambéréne (1), Colobane (1), Fann résidence (1), Guédiawaye (1), Gueule Tapée (1),Kaffrine (1), Kanél (1), Kédougou (1), Mamelles (1), Mbacké (1), Médina (1), Ngor (1), Ouest Foire (1), Patte d'oie (1), Pikine (1), Sacré Coeur 3 (1), Scat Urbam (1), Saint Louis (1), Thilogne (1) et Yaraakh (1).



190 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le ministère de la Santé a fait part de 11 décès ce dimanche 17 janvier 2021.



L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 23. 224 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 19. 414 guéris, 526 décédés et donc 3.283 sous traitement.