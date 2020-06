Point #Covid_19 de ce dimanche 14 juin 2020... 94 nouveaux cas, 116 patients guéris et 22 en réanimation

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal à ce jour du dimanche 14 juin 2020... Sur 1223 tests réalisés, sont 94 revenus positifs soit un taux de positivité de 7,68%. Il s'agit de 79 cas contacts, 1 cas importé et de 14 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit:

03 à Mbao, 02 à Rufisque, 02 à Bargny, 01 à Dieuppeul, 01 aux Parcelles Assainies, 01 à Pikine, 01 à Dakar Plateau, 01 à Keur Massar, 02 à Touba.



Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé informe également que 116 patients ont été déclarés guéris et 22 autres dans un état grave.



A ce jour, le Sénégal compte 5090 cas positifs, 3344 guéris, 60 décédés et donc 1685 malades sous traitement...