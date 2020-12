Point #Covid_19 de ce jeudi: 3 décès, 115 positifs, 26 en réanimation et 711 sous traitement

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, ce jeudi 17 décembre 2020. Sur 1544 tests effectués, 115 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 7,40 %.



Il s'agit de 52 cas contacts suivis par les services sanitaires et 63 issus de la transmission communautaire répartis dans les localités suivantes : Dakar Plateau (9), Richard Toll (6), Louga (5), Kaolack (3), Mamelles (3), Thiés (3), Touba (3), Almadies (2), Koki (2), Gueule Tapée (2), Liberté 6 (2), Matam (2), Parcelles Assainies (2), Podor (2), Siant Louis (2), Bambey (1), Colobane (1), Fann Hock (1), Grand Dakar (1), Grand Yoff (1), Keur Massar (1), Liberté 5 (1), Mbour (1), Ourossogui (1), Pikine (1), Sacré coeur 1 (1), Yarakh (1) et Yoff (1).



Aucun cas importé n'a été signalé lors du point quotidien.



Le Directeur de la Prévention du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 35 patients qui étaient sous traitement, 26 cas graves et 3 décès survenus mercredi.



A ce jour le Sénégal compte 17. 451 cas déclarés positifs don16. 384 guéris, 355 décès et donc 711 malades sous traitement.