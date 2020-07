Point #Covid_19 de ce jeudi 30 juillet...204 décès, 145 nouveaux cas et 48 en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19, ce jeudi 30 juillet 2020...Sur 1547 tests effectués, 145 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,37 %. Il s'agit de 116 contacts suivis dans les centres de traitement et 29 issus de la transmission communautaire repartis comme suit:



Saint-Louis (5), Thiès (4), Guédiawaye (2) , Mbao (2), Diourbel (1), Grand Yoff (1), HLM Grand Yoff (1), Joal (1), Kédougou (1), Keur Massar (1), Khombole (1), Coki (1), Parcelles Assainies (1), Pikine (1), Richard Toll (1), Rufisque (1), Touba (1) et Ziguinchor (1)



Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 70 patients qui étaient sous traitement, 48 cas graves admis en réanimation et 4 nouveaux décès liés à la Covid-19.



A ce jour, le Sénégal compte 10.106 cas confirmés, dont 6.725 guéris, 204 décédés, et donc 3.176 malades sous traitement.