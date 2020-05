Point #Covid_19 de ce lundi 11 mai...177 nouvelles contaminations, 8 cas graves et 65 patients guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 ce lundi 11 mai 2020...Sur 917 tests réalisés, 177 sont revenus positifs. Il s'agit de 169 cas contacts et 8 cas issus de la transmission communautaire ( 01 Liberté 3, 01 à Tambacounda, 02 à Touba, 01 Mbao et 01 à Pikine). 65 malades ont été déclarés guéris et 08 cas graves enregistrés ce lundi.



A ce jour, le Sénégal compte 1886 cas déclarés positifs, dont 715 guéris, 19 décédés, et 1151 sous traitement.