Point #Covid_19 de ce mardi 24 novembre : 1 décès, 11 nouveaux cas et 49 malades en traitement

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 ce de mardi 24 novembre 2020. Sur 524 tests effectués, 11 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 2,10%. A ucun cas importé n’a été enregistré au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne.



Mais, il y a 5 cas contacts suivis et 6 cas issus de la transmission communautaire. Lesquels proviennent des localités de : Saint-Louis (3), Dalifor (1), Mariste (1) et Mbao (1).



Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 11 patients qui étaient sous traitement, 3 cas graves admis en réanimation et 1 décès.



A ce jour, le Sénégal compte 15.908 cas confirmés, dont 15.527 guéris, 331 décédés, et 49 malades sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures individuelles et collectives.