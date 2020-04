Point #Covid_19 de ce mardi 7 avril 2020... 11 nouveaux cas positifs et 13 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce mardi 7 avril 2020... Sur 110 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 9 cas contacts suivis et 2 cas issus de la transmission communautaire.



Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a également informé de la guérison de 13 malades qui étaient sous traitement. A ce jour, le Sénégal compte 129 malades sous traitement.



Pour freiner la propagation des cas communautaire, le Comité national de gestion des épidémies donne carte blanche aux gouverneurs de régions de prendre les mesures idoines.



Aussi, ledit Comité indique que le rapatriement de corps de Sénégalais décédés dans des pays infectés ne sera plus autorisé.