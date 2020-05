Point #Covid_19 de ce samedi 16 mai...110 nouvelles contaminations, 7 graves et 59 patients guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 ce samedi 16 mai 2020...Sur 989 tests effectués, 110 sont revenus positifs dont 11 cas issus de la transmission communautaire. (02 à Grand yoff, et 02 Popenguine, 02 à Touba, 02 à Soprim, 01 à Pikine, 01 à Liguére et 01 à Dalifort ).



Le Directeur de Cabinet chez ministère de la Santé et de l'Action Sociale, Dr Aloyse Waly Diouf a annoncé la guérison de 59 patients qui étaient sous traitement et sept (7) cas graves en réanimation.