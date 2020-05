Point #Covid_19 de ce samedi 9 mai...Un nouveau décès, 83 nouvelles contaminations, 7 cas graves et 32 patients guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 ce samedi 9 mai 2020...sur 848 tests réalisés, 83 sont revenus positifs. Il s'agit de 69 cas contacts et 14 cas issus de la transmission communautaire ( 01 Fass, 05 aux Parcelles Assainies, 04 à Touba, 02 Mbao et 02 Médina). 32 malades ont été déclarés guéris et 07 cas graves enregistrés ce samedi.



A ce jour, le Sénégal compte 1634 cas déclarés positifs, dont 643 guéris, 15 décédés, 01 évacué et 975 sous traitement.