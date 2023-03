Point E: Une brouette remplie de béton tombe sur deux ouvriers, une des victimes écrabouillé

Deux maçons ont été victimes d’un accident de travail à la suite d'une chute du 9e étage d’une brouette remplie de bétons dans un secteur résidentiel du quartier Point-E. Le drame a eu lieu dans un chantier en construction d’un immeuble d’une dizaine d’étages, à quelques encablures du Centre national de transfusion sanguine, rapporte le journal L’Observateur.



L’un des victimes du nom de Mamadou Bâ, âgé de 18 ans, est un ressortissant guinéen. N’ayant pas porté de casque, M. Bâ est mort sur le champ. Son collègue Siradio Gringue qui avait visé son casque de sécurité, s’en est tiré avec de graves blessures.



Selon le canard, le directeur du projet, dont la responsabilité pénale a été arrêtée dans cette « négligence fatale » et envoyé en prison par la police locale. Sur ce, des sources de l’observateur proches de l’affaire, ont souligné que tout est parti d’une mauvaise manœuvre relevée dans la manipulation du monte-charge.



Le jour du drame, les ouvriers qui s’activaient sur le chantier, s'attellent à faire monter une brouette de ciment au dernier palier en cours de finition. Pour s’y faire, il fallait solidement amarrer la brouette au monte-charge et éviter tout risque d’accident en cours de manœuvre. La brouette de ciment est ainsi levée sans anicroche. Mais une fois au 9e étage, les attaches fixant se sont défaites. La brouette entame une chute libre et s’écrase sur les deux maçons Siradio Ngingue et Mamadou Bâ.



Alertés, les flics du commissariat de Point-E se sont rendus sur les lieux du drame. A la fin de leurs investigations, les limiers du commissaire Thiam ont arrêté et déféré le directeur du chantier et l’ingénieur en génie civil D. Cissé. Ce après que des charges suffisantes de nature à motiver son inculpation pour « homicide involontaire, négligence et mise en danger de la vie d’autrui », a informé le journal.