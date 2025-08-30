Point E : démantèlement d’un réseau d’escroquerie aux visas, deux (2) individus arrêtés

Les agents du commissariat d’arrondissement du Point E (Dakar) ont procédé à l’interpellation et au déferrement au parquet le 28 août dernier pour « association de malfaiteurs, escroquerie au visa et faux et usage de faux ». L’information a été publiée sur la page Facebook de la police nationale ce samedi.



Tout est parti d’une plainte déposée par l’Ambassade de Turquie, saisie par un demandeur de visa désireux de comprendre les raisons du rejet de son dossier. L’homme avait présenté un reçu transmis par le suspect à son neveu, ce qui a éveillé les soupçons de l’ambassade et entraîné l’ouverture d’une enquête.



Très vite, de nombreuses victimes se sont manifestées pour dénoncer les pratiques frauduleuses du mis en cause. Une opération menée par la Brigade de recherches a permis d’arrêter le premier suspect à Fass Mbao (banlieue dakaroise). La perquisition de sa chambre a mis au jour une importante quantité de documents de voyage. Lors de son interrogatoire, l’homme a reconnu les faits, admettant qu’il servait d’intermédiaire chargé de trouver des clients et de collecter les fonds.



Les investigations ont ensuite conduit les enquêteurs, appuyés par le commissariat de Guédiawaye (banlieue dakaroise), à l’arrestation du second suspect à Hamo6 (Guédiawaye). Celui-ci a confirmé son implication et révélé l’existence de deux autres complices opérant à partir d’une agence de voyage installée près du marché Ndiareme (Guédiawaye).



La fouille minutieuse des lieux a permis la découverte d’un véritable arsenal d’outils d’escroquerie notamment, une dizaine de passeports en cours de validité, des copies de passeports et de connaissements, des cachets de l’ODCAV (organisme de développement des activités culturelles et sportive) , des photos d’identité, ainsi que de faux relevés bancaires, bulletins de paie, NINEA(Numéro d'Identification National des Entreprises et Associations et registres de commerce, dont l’APIX (est une agence gouvernementale chargée de promouvoir les investissements et de faciliter la mise en œuvre de grands projets ) a confirmé la fausseté.



Toujours selon la police, les deux suspects arrêtés ont été déférés au parquet. L’enquête se poursuit afin de retrouver les autres membres du réseau et de déterminer l’ampleur des escroqueries commises.