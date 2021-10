Point covid-19 de ce samedi: 4 nouveaux cas, 3 décès et moins de 50 malades sous traitements

La troisième vague de la pandémie de Covid-19 est derrière le peuple sénégalais. Même si "l'électroencéphalogramme" de la courbe épidémiologique n'est toujours pas plat (zéro cas), force est de constater que ces derniers mois, le nombre de nouveaux cas positifs a considérablement baissé avec une moyenne de mois de 10 cas par jour.



Ce samedi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté 4 nouvelles contaminations sur 1799 tests effectués vendredi, soit un taux de positivité de 0,22%.



Il s'agit de Zéro cas contact de 4 cas tous issus de la transmission communautaire. 02 dans la région de Dakar et deux autres dans la région de Thiès.



Le ministère informe également que 08 personnes ont été testées négatives et donc déclarées guéries. Que 06 Cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



Toutefois, 03 Nouveaux décès ont été enregistrés vendredi.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73 835 cas confirmés de covid-19 depuis le 02 mars 2020, dont 71 921 guéris, 1868 décès et 45 sous traitement.



Selon le ministre de la Santé, depuis le début de la campagne de vaccination, 1.268.640 personnes ont été vaccinées au Sénégal.