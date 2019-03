Polémique à propos de l'argent de la cagnotte #HelpOulyDiop: Toute la vérité sous vos yeux !!!

Ce qui s'est passé après la visite de l'équipe et qui est certainement à l'origine de la polémique

Il a été demandé à la famille de Ouly Diop l'ouverture d'un compte courant à la Banque Atlantique, une signature et des Call Back obligatoires, dans le but d'avoir un suivi sur les dépenses. "Apparemment, celui qui a fait la vidéo (Ousmane Dramé) les a appelés et ils (les enfants de Ouly Diop) ont dit qu'ils n'ont pas reçu d'argent et que nous, on leur a demandé d'ouvrir un compte à la Banque Atlantique pour pouvoir faire des transactions. Alors qu'en fait, on a demandé l'ouverture d'un compte courant, pour avoir une visibilité sur l'argent. On a demandé une signature obligatoire, qui est la signature de son fils, pour qu'il puisse retirer. Mais on a aussi demandé des Call Back obligatoires? C'est à dire, si le fils va retirer, il faut qu'on sache combien il retire et pourquoi? Parce qu'on avait décidé de faire un suivi", a confié Khadija Diallo, membre de l'équipe coordonnée par Cheikh Moustapha.

Elle poursuite : "Il (un des fils de Ouly Diop) a des projets qu'on avait décidé de financer et on avait également prévu de faire plein de choses avec l'argent: refaire leur maison, trouver un local à leur maman etc. Donc dans cette optique là, on avait prévu de faire un suivi pour pas que dans deux mois, tout l'argent finisse et qu'ils se retrouvent dans la même situation? Raison pour laquelle, on voulait garder un oeil sur l'argent".



Toutefois, l'un des enfants de Ouly Diop a changé d'option quelques jours après la visite de l'équipe envoyée par Cheikh. Il est allé ouvrir un compte épargne au nom de sa maman dont il était le signataire. Donc le seul à pouvoir retirer de l'argent. Quand il a été relancé à propos de l'ouverture du compte courant, Aly Gueye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tellement retardé l'échéance que l'équipe a dépêché un chargé de compte de la banque pour le trouver chez lui. "On a même demandé au chargé de compte d'aller jusque chez lui pour prendre sa signature et les pièces qu'il fallait pour sa maman, il s'est fait porter malade pour ne pas signer. C'est lui qui a ouvert le compte épargne de la maman à la Banque Islamique pour avoir à lui seul tous les pouvoirs sur l'argent? Du coup, il ne veut pas qu'on ouvre le compte", révèle Khadija.



PressAfrik a joint ledit fils de Ouly Diop, ce lundi à 16 heures 42 minutes, pour lui exposer les faits qui ont conduit à la polémique, tout en lui demandant sa version de l'histoire. Il a demandé à être rappelé une heure plus tard pour faire un exposé exhaustif de l'affaire. PressAfrik a tenté de le joindre à nouveau à 17h 45, mais son téléphone sonnait dans le vide. Après une troisième tentative à 17 heures 46 minutes, il nous a raccrochés au nez.



Pourquoi Cheikh et son équipe ont finalement décidé d'envoyer tout l'argent