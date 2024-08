Polémique du voile : le Conseil National du Laïcat recadre Sonko et appelle au respect strict du règlement intérieur des écoles catholiques

La polémique sur la voile continue d’enflammer la toile. Ce débat ressurgit au-devant de la scène suite aux propos tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de la cérémonie du prestigieux concours général. Après la sortie au vitriol de l’Abbé André Latyr Ndiaye, c’est autour du Conseil National du Laïcat du Sénégal de lui emboîter le pas.



Dans un communiqué diffusé dimanche, le Conseil National du Laïcat du Sénégal s’est prononcé sur l’actualité brûlante de la semaine.



Le Conseil National du Laïcat du Sénégal a précisé avoir déjà apporté une « réponse à la hauteur des accusations dirigées contre l’église catholique, qui avait permis de pacifier la situation à l’époque ». « En 2019, ce débat avait été soulevé. Les solides arguments apportés à l’époque par le Conseil national du laïcat avaient contribué à ramener les gens à la raison », s’est permis d’expliquer l’institution catholique.



Pour le Conseil, les propos tenus par le Premier ministre constitue des « menaces à peine voilées ». Mais pour le Conseil national du laïcat, le fait nouveau demeure l’intervention d’une haute autorité étatique qui prononce « un verdict sans appel contre des établissements scolaires, point « contumax », mais jugés sans ménagement et jetés à la vindicte populaire ».



Le Conseil National du Laïcat du Sénégal a aussi fustigé les propos du Premier ministre qu’il qualifie « de maladroites ». « Ces propos indélicats de la part du Chef du Gouvernement de la République laïque et démocratique qu’est le Sénégal sont de nature à heurter la sensibilité des sénégalais épris de justice et de vérité, plus particulièrement des citoyens à part entière de foi catholique légitimement interpelés par les menaces proférées, sans ambages, contre des établissements privés catholiques », a fait constater ladite institution.



Il a aussi invité le Premier ministre à opérer la dichotomie entre être catholique et avoir une culture occidentale. « Les allusions que comportent les déclarations du Premier Ministre tendent hasardeusement à faire croire qu’être catholique c’est avoir la culture occidentale pour laquelle, du reste, l’Église n’a pas de préjugés », s’est défendu le Conseil du Laïcat.



Le Conseil a aussi rappelé les valeurs cardinales qui existent et fondent la nation sénégalaise. « Cette coexistence pacifique d’une pluralité de cultures et de croyances, la pratique du « cousinage à plaisanterie » et les différents mécanismes de solidarité vécus au quotidien ou à l’occasion de grandes solennités, peuvent être regardés comme les manifestations du « commun vouloir de vivre en commun », a rappelé l’institution catholique.



Le laïcat a défendu les principes et les règles prônés par les écoles et institutions catholiques. « Le Conseil national du Laïcat soutient, à cet égard, les institutions privées catholiques et les encourage à demeurer respectueuses des dispositions de la loi n°91-22 du 30 janvier 1991 portant orientation de l’Éducation nationale, modifiée, qui indique : « Au sein des établissements publics et privés d’enseignement, dans le respect du principe de la laïcité de l’État, une éducation religieuse optionnelle peut être proposée. Les parents choisissent librement d’inscrire ou non leurs enfants à cet enseignement », a soutenu l’institution catholique.



Choisir, c’est donc renoncer raison pour laquelle, le Laïcat invite les Sénégalais qui ont décidé d’inscrire leurs enfants dans leurs écoles à en assumer toutes les conséquences. Il rappelle à « ceux qui ne souhaitent pas respecter le règlement intérieur des établissements privés catholiques, de s’en prendre à eux-mêmes pour leurs attitudes et comportements d’auto ségrégation et d’auto exclusion ; toutes postures en inadéquation avec l’esprit de famille et d’ouverture, du vivre ensemble que promeuvent l’école catholique et le Sénégal », avant d’en rajouter qu’ « Il revient donc aux parents et aux élèves, qui ont librement choisi ces établissements, de se conformer aux exigences du règlement intérieur et aux objectifs du projet éducatif qui les inspire ».



Le conseil a aussi appelé les Sénégalais de tout bord à cultiver les idéaux de paix et d’entente. « le Conseil national du Laïcat… invite toutes les forces vives de notre pays, surtout les pouvoirs publics, à consolider le vivre ensemble, en vue d’asseoir la stabilité sociale durable du Sénégal, facteur clé d’un développement économique et social inclusif », a conclu l’institution catholique.

