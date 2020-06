Polémique sur un chantier : le groupe Sertem apporte son démenti

Les allégations du maire de Mermoz concernant notre projet situé sur la corniche ouest, dernière le club olympique "sont inexactes", a réagi le groupe Sertem qui ajoute qu'il n'a jamais été prévu une privatisation de la page en contrebas. Mieux, la plateforme du projet se situe à plus de 5m de hauteur par à la plage qui est toujours et restera accessible à la population.



Dans Libération, Sertem précise qu'il y a lieu de relever qu'ils ont d'ailleurs faciliter l'accès à la plage grâce à la réalisation, dès le début des travaux, d'un escalier public. "S'agissant de la déclaration du maire sur une supposée transaction entre notre partenaire, propriétaire du terrain et Sertem, ce sont tout simplement des contrevérités", selon le groupe.



Un certain Djibril Diallo est en train de construire une résidence de 4000 mètres-carrés sur le Littoral sur la base d'un permis de construction contesté. Le maire de la commune de Mermoz-Sacré coeur avait fait une descente mardi sur les lieux pour arrêter les travaux. Mais des forces de l'ordre ont été dépêchées sur les lieux pour protéger le chantier du constructeur.



Toutefois Barthélémy Dias persiste et signe. Selon lui, c'est en toute illégalité que cette construction se fait sur le Littoral et que le Titre foncier brandi par ledit propriétaire n'a aucune valeur légale.