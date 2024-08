Politique: Ousmane Sonko annonce la reprise de ses activités politiques et lance une pique à l'opposition "de sac à main"

L'opposition est avertie : la scène politique sera bientôt en ébullition. En tout cas, le leader de Pastef-Les Patriotes a donné le ton. Mardi soir, en direct sur le réseau social Facebook, Ousmane Sonko a annoncé la reprise de ses activités politiques.



« Certains pensent que mon rôle de Premier ministre dans un bureau climatisé me laisse peu de temps, et ils en profitent pour dire n’importe quoi. Qu’ils sachent que mes activités politiques vont reprendre après le Magal de Touba. Ici, on sait qui est qui », a-t-il déclaré.



Il a poursuivi en disant : « À ceux qui ont choisi de s’opposer, qu’ils sortent et n'envoient personne à s'opposer à leur place »



Cependant, il appelle à une opposition de qualité, et non à ceux « qui s’opposent avec un sac à main », a-t-il ajouté.



Bougane Gueye se reconnaîtra avec le sac de la Première dame...