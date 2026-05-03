Maroc : deux soldats américains portés disparus dans des exercices militaires

Une opération de recherche et de sauvetage d’envergure a été déclenchée le 2 mai 2026 après la disparition de « deux membres du service américain » participant à l'exercice militaire African Lion 2026. Selon un communiqué du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), l’incident s’est produit à proximité de la zone d'entraînement de Cap Draa, située près de la ville de Tan Tan, dans le sud du Maroc.







Face à cette situation, les États-Unis et le Maroc ont « immédiatement lancé des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage ». Le dispositif mobilisé est interarmées, engageant des « moyens terrestres, aériens et maritimes » afin de couvrir l'intégralité de la zone suspectée. D'autres partenaires engagés dans les manœuvres d'African Lion participent également aux efforts de localisation.







À ce stade, les circonstances exactes de la disparition ne sont pas encore établies. Le commandement américain a précisé que « l'incident est toujours sous enquête et les recherches sont en cours ». Pour l'heure, la priorité absolue des autorités militaires est accordée à la sécurité des personnels : « Nous nous concentrons sur les membres du service impliqués et leurs familles », a souligné l'AFRICOM dans son communiqué officiel.

