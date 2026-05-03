Activités littéraires scolaires : Des lycéens initiés à l’écriture au nouveau lycée de Saly Vélingara

Un atelier d'écriture a été organisé ce samedi au nouveau Lycée de Saly Vélingara, pour promouvoir la lecture et l'écriture chez les lycéens. Cette rencontre littéraire a été initiée par l'écrivain, Paul Sedar Ndiaye, auteur de deux romans , "L'équilibre du Coeur", " Les Larmes de Mossane" et d'un essai, " Teranga, La gestion de l'hospitalité"





Pour cette activité, le roman " Les Larmes de Mossane", a servi de support pédagogique. Encadrés par Mme Fatou Kiné Diop, professeure de français, ainsi que par Mme Aissatou Seck Seydi, censeur du lycée, les élèves ont activement participé à des échanges autour du thème de l’émigration des jeunes.





À travers les échanges, les lycéens ont notamment exploré les mots tels que " l’Eldorado " , souvent associée aux rêves d’ailleurs et aux migrations, de " Prison flottante", faisant allusion à une pirogue de clandestin perdue en mer mais également quelques extraits des 10 chapitres du roman " Les Larmes de Mossane"







Prenant la parole, Paul Sédar Ndiaye a insisté sur l’importance de réhabiliter la lecture dans le système éducatif . " Cet atelier nous a permis d’impulser une dynamique autour de la lecture et de l’écriture. Aujourd’hui, la lecture tend à disparaître au profit des réseaux sociaux. Il y a de moins en moins de bibliothèques et le niveau des élèves s’en ressent », a-t-il déploré.







L’écrivain a également plaidé pour un retour aux fondamentaux qui ont fait la réputation de l’école sénégalaise, rappelant les grandes figures littéraires comme Léopold Sédar Senghor ou encore Mariama Bâ, auteure du célèbre roman "Une si longue lettre ".







Satisfait de l’engouement des élèves, l'écrivain Paul Sédar Ndiaye estime que ce premier atelier est un pari réussi. Il annonce déjà de nouvelles perspectives. « Les élèves en redemandent. L’année prochaine, nous reviendrons avec un format amélioré, avec l’ambition d’étendre cette initiative à l’échelle communale, voire nationale », a-t-il confié.