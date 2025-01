Politique: l’Alliance des Forces de Progrès en congrès le 12 avril

Le Secrétariat Politique Exécutif (SPE) de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), présidé par Moustapha Niasse, s’est réuni ce jeudi à Dakar pour examiner la situation nationale et internationale, ainsi que la vie du parti.



À l’issue de cette réunion, le SPE a confirmé la tenue du congrès de l’AFP le 12 avril 2025 à Dakar. Cet événement marquera une étape cruciale pour le parti, avec pour ambition de le rajeunir et de l’adapter aux réalités politiques et sociales actuelles du Sénégal. Il sera également l’occasion de rendre un hommage solennel à Moustapha Niasse.



Ce congrès constituera un tournant décisif pour l’avenir de l’AFP, avec pour objectif de réaffirmer ses valeurs démocratiques et de renforcer la coopération avec les autres forces politiques du pays. Le SPE a insisté sur l’importance du dialogue et du travail collectif pour bâtir un Sénégal uni, pacifique et prospère.



La rencontre a également été marquée par un hommage émouvant au Professeur Madior Diouf et par des échanges approfondis sur les défis politiques et économiques actuels du pays.