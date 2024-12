Pont de Rosso : les dispositions nécessaires ont été prises pour l’achèvement des travaux, « d’ici à juillet 2026 »

Le directeur général des infrastructures routières et du désenclavement , Mamadou Alassane Camara, accompagné d’ambassadeurs de pays membres de l’Union européenne (UE) et du représentant au Sénégal de la Banque africaine de développement (BAD) a effectué le mercredi une visite de chantier à Rosso pour s’enquérir de l’avancement des travaux du pont.



Il a fait savoir que les dispositions nécessaires ont été prises en vue de l’achèvement, « d’ici à juillet 2026 », de la construction du pont de Rosso, sur la frontière sénégalo-mauritanienne. « Nous pouvons assurer que toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises pour accélérer les travaux afin de les finaliser, d’ici à juillet 2026 », a soutenu M. Camara.



En plus de l’UE et la BAD qui contribuent au financement de cette infrastructure routière. Des responsables des ministères sénégalais et mauritanien chargés des Infrastructures ont participé à la visite, qui s’est déroulée en présence d’un représentant de la Banque européenne d’investissement (BEI), indique l’APS.