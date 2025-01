Pool judiciaire financier : 91 dossiers, 162 arrestations et 2,5 milliards saisis en 4 mois (Procureur financier)

Quatre mois après son entrée en fonction, le Pool judiciaire financier, créé pour succéder à la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), affiche un premier bilan impressionnant dans la lutte contre les crimes économiques et financiers au Sénégal. Avec 91 affaires traitées, 87 dossiers transmis aux juges d’instruction, 162 arrestations et la saisie de biens estimés à 2,5 milliards de francs CFA, cette nouvelle juridiction semble marquer un tournant décisif dans la lutte contre la délinquance économique.



87 dossiers transmis aux juges d’instruction financiers



Dans un reportage diffusé le 17 janvier par la RTS, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, procureur financier près le Pool judiciaire financier, a révélé ces chiffres prometteurs. « L’institution a déjà traité 91 affaires concernant des crimes économiques et délits financiers », a-t-il précisé. Parmi ces dossiers, 87 ont été transmis aux juges d’instruction financiers, conduisant à des arrestations pour des infractions allant de la corruption au blanchiment d’argent.



En plus des arrestations, souligne Sud Quotidien, la juridiction a permis de saisir d’importants montants et divers biens matériels. « Les saisies et cautionnements s’élèvent à 2 milliards 500 millions, auxquels s’ajoutent des véhicules confisqués », a ajouté le procureur. Ce bilan témoigne de l’efficacité de cette juridiction, créée par la loi du 2 août 2023 pour renforcer la lutte contre les détournements de fonds publics.



Cette performance contraste avec les résultats de la Crei, l’institution qu’elle remplace. Créée en 1981 sous la présidence d’Abdou Diouf, la Crei avait été réactivée en 2012 par Macky Sall pour traquer les biens mal acquis. Cependant, en six ans, son bilan est resté en demi-teinte. Sur les 25 personnalités ciblées du régime d’Abdoulaye Wade, seuls Karim Wade et quelques proches, dont Tahibou Ndiaye, ont été inquiétés.



Malgré les ambitions initiales, la Crei n’a pas réussi à maintenir une cadence soutenue. Après le départ d’Aminata Touré du ministère de la Justice en 2013, les procédures se sont ralenties. Concernant les montants recouvrés, les chiffres avancés ont souvent été controversés. Si l’ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré, affirmait en 2018 que 254,55 milliards de francs CFA avaient été recouvrés depuis 2012, le gouvernement avait officiellement communiqué un montant bien inférieur, soit 152,984 milliards entre 2012 et 2015, rappelle le journal.



Avec le Pool judiciaire financier, l’État sénégalais semble vouloir tourner la page des résultats mitigés de la Crei. Ces quatre premiers mois d’activités augurent d’une approche plus méthodique et efficace dans la traque des crimes économiques. Si la tendance se confirme, cette juridiction pourrait devenir un outil clé pour renforcer la transparence et la redevabilité au Sénégal.