PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Pool judiciaire financier : Aliou Sall et son épouse bénéficient d'un retour de parquet



 L’ancien maire de Guédiawaye Aliou Sall et son épouse, ont obtenu un retour de parquet à l’issue de leur audition ce vendredi devant le Pôle judiciaire financier (PJF).
 
Le couple devra à nouveau comparaître lundi devant le juge d’instruction en charge du dossier. Ils sont poursuivis pour des faits présumés de « blanchiment de capitaux », liés à une société immobilière dont Aliou Sall serait l’actionnaire principal.
Moussa Ndongo

Vendredi 10 Octobre 2025 - 20:21


