Pool judiciaire financier : Aliou Sall et son épouse bénéficient d'un retour de parquet

L’ancien maire de Guédiawaye Aliou Sall et son épouse, ont obtenu un retour de parquet à l’issue de leur audition ce vendredi devant le Pôle judiciaire financier (PJF).



Le couple devra à nouveau comparaître lundi devant le juge d’instruction en charge du dossier. Ils sont poursuivis pour des faits présumés de « blanchiment de capitaux », liés à une société immobilière dont Aliou Sall serait l’actionnaire principal.