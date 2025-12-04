Réseau social
Pool judiciaire financier : Serigne Saliou Diagne, fils de Madiambal obtient une liberté provisoire



Serigne Saliou Diagne, fils de Madiambal Diagne, a obtenu une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire.
 
Selon une source, la Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) a ordonné, ce jeudi 4 décembre 2025, sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Sauf si le parquet général interjette appel, Serigne Saliou Diagne devrait recouvrer la liberté.

Pour rappel, le journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne est cité dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui l’implique dans une opération financière jugée suspecte portant sur 21 milliards de FCFA.
 
Le 29 septembre 2025, le Doyen des juges d’instruction du Pôle judiciaire financier a ordonné l’incarcération de son épouse Mabinta Diaby, de ses deux fils Serigne Saliou Diagne et Mouhamed Diagne, ainsi que de son présumé marabout.
 
L'épouse du journaliste est poursuivie, à l'instar des autres membres de la famille, à l'exception du présumé marabout, pour de lourdes accusations, notamment « complicité de blanchiment de capitaux, portant sur un montant de 1,176 milliard de FCfa encaissé au moyen de sept chèques ».
 
 
Moussa Ndongo

Jeudi 4 Décembre 2025 - 18:40


