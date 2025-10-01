Affaire Madiambal Diagne : en plus des 1,176 milliard de F Cfa, le réquisitoire du procureur financier révèle 10 milliards supplémentaires

L’étau se resserre autour de Madiambal Diagne. Les nouvelles révélations contenues dans le réquisitoire du Procureur financier, fondé sur l'enquête de la Centif, imputentau journaliste et à sa famille la responsabilité de près de 10 milliards de FCfa supplémentaires, perçus en deux virements suspects.



Il s'agirait de crédits suspects, dont plus de 4 milliards de FCfa en doublon, portant le montant total des fonds litigieux à près de 12 milliards de FCfa. Selon « L’Observateur », qui cite un document transmis par la Centif au Parquet financier, la SCI Pharaon aurait utilisé son contrat de sous-traitance avec Ellipse Projects International pour obtenir des financements, notamment une ligne de crédit de 5 milliards de FCfa destinée à un projet immobilier aux Mamelles. Le Parquet financier estime qu'il s'agit d'un montage contractuel et financier destiné à détourner des fonds publics.



Pour rappel, le Doyen des juges d'instruction du Pôle judiciaire financier a placé, lundi dernier, sous mandat de dépôt l'épouse de Madiambal Diagne, ses deux fils majeurs, ainsi que son présumé marabout. Comme l'a rapporté L'Observateur, l'épouse du journaliste et homme d'affaires est poursuivie, à l'instar des autres membres de la famille, à l'exception du présumé marabout, pour de lourdes accusations, notamment « complicité de blanchiment de capitaux, portant sur un montant de 1,176 milliard de FCfa encaissé au moyen de sept chèques ».