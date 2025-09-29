Pool judiciaire financier : l’épouse, les deux fils et le marabout de Madiambal Diagne envoyés en prison

Déférés ce lundi devant le parquet du Pool judiciaire financier (PJF), l’épouse, les deux enfants ainsi que le « marabout » de Madiambal Diagne ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet d’instruction.
Le journaliste et homme d’affaires est cité dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), l’impliquant dans une opération financière jugée suspecte portant sur un montant de 21 milliards de FCFA.
Dans ce dossier, son épouse est désignée comme gérante de l’une de ses sociétés, tandis que ses deux fils figurent également parmi les personnes mentionnées dans le rapport de la CENTIF. Son marabout a été arrêté à Thiès.
