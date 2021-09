Popularité des personnalités politiques au Sénégal : Macky Sall a la plus haute cote de popularité, selon un sondage

31% des sondés ont une image négative du Président Macky Sall

Selon un sondage sur la popularité des personnalités politiques au Sénégal, réalisé par StatInfo , le président Macky Sall a la plus haute cote de popularité, suivi de l’opposant Ousmane Sonko et de Bougane Guèye qui arrive en troisième position.Ce sondage stratifié a été fait sur la base d’un échantillon national de 1 320 individus représentatifs de la population sénégalaise et inscrits sur les listes électorales. La collecte des données s’est déroulée du 24 août au 08 septembre 2021, précise le cabinet StatInfo.Les résultats sont représentatifs au niveau national, le milieu de résidence et pour les zones géographiques, c’est-à-dire, l’Ouest, le Centre, le Nord et le Sud. Par la suite, un calage sur marge a été effectué (région, sexe, catégorie d’âge), afin de s’assurer que les résultats soient convergents dans les conditions de randomisation ou, de manière plus rigoureuse, que le biais par rapport au plan de sondage représente un apport asymptotiquement non significatif (Kott, 2006).Ce sondage s’est intéressé à la cote de popularité des protagonistes politiques, dans le but d’apprécier la confiance que leur portent leurs concitoyens. Il fait focus sur les personnalités les plus éminentes de leur parti ou sur celles qui sont plus en vue sur la scène politique sénégalaise.Ainsi, ressort-il des résultats que le Président Macky Sall a la plus haute cote de popularité (53%). Cependant, lui et Idrissa SECK sont les personnalités politiques les plus rejetées. En effet, 31% des sondés ont une image négative du Président Macky Sall; ce pourcentage est de 38% pour le Président Idrissa Seck. Ce dernier est la personnalité politique la moins populaire avec seulement 13% de bonnes opinions.Le Président de PASTEF, Ousmane Sonko (50%), est la deuxième personnalité politique la plus populaire et n’est devancé que de 3 points de pourcentage par le Président Macky Sall. Bougane Gueye DANY gagne en sympathie (45%), devance Khalifa Sall (30%) et Karim Wade (27%) et rejoint le podium. Toutefois, malgré sa bonne cote de popularité, 36% des sondés déclarent ne pas le connaitre.