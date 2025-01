Port Autonome de Dakar : un incendie au Môle 1

Un incendie s’est déclaré ce vendredi 31 janvier au Môle 1 du Port Autonome de Dakar vers les coups de 16 heures. Le feu s’est précisément déclaré au niveau du poste 14, comme l’a rapporté une source établie sur les lieux.

Le feu, qui était de classe A, a été détecté vers 16 heures et a rapidement mobilisé les équipes de secours pour éviter sa propagation. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, les équipes du Centre Opérationnel Polyvalent (COP), de la Compagnie des Sapeurs-pompiers, des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que des autres équipes du port ont réussi à maîtriser l’incendie après environ deux heures de lutte intense.



Pour l’heure, l’origine du feu reste inconnue, mais des investigations sont en cours afin de déterminer les causes exactes de cet incident et de situer les responsabilités.



Les autorités portuaires n’ont pas mentionné de victimes ou de dégâts matériels majeurs. Mais, selon une autre source portuaire la situation a soulevé une certaine inquiétude en raison de l'importance stratégique du Port Autonome de Dakar.