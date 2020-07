Port autonome de Dakar: un camion termine sa course dans la mer, fait un mort et un porté disparu

Un accident est survenu mercredi, au Port autonome de Dakar. Un camion a terminé sa course dans la mer. L’un des occupants du véhicule a perdu la vie dans cet accident. Et une deuxième personne est portée disparue.



Sans trop entrer dans les détails de l’accident, la direction de la communication du Port informe qu’un camion plateau est tombé au niveau du poste 13 du môle 1. Selon la même source, les sapeurs-pompiers ont pu sortir l’un des occupants du camion et les recherches sont en cours pour retrouver la deuxième personne.