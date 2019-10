Port de Dakar : 43 kg de cocaïne d'une valeur de 3 milliards F Cfa, saisis

Et de deux. Les Douanes sénégalaises ont saisi une importante quantité de drogue au Port autonome de Dakar mardi 29 octobre 2019, vers 19 heures. Quarante-trois (43) plaquettes de cocaïne d'un kg (Kilogramme) ont été dissimulées dans un véhicule de Marque Kia Sorento au parc de Dakar Terminal, appelé "Parc Maguèye". La marchandise est estimée à 3 milliards F Cfa.



Dans un communiqué du service de presse, la Douane informe que ledit véhicule provenait d'Anvers (Belgique), et devait atterrir en Gambie. Cette saisine intervient seulement 48 heures après celle des produits prohibés et des médicaments et du chanvre indien d'une valeur de 60 millions de F Cfa, par les unités de la Direction régionale des Douanes Centre.



Les Douanes et tous les services compétents en matière de lutte contre le trafic international de drogue (Ocrtis et Police scientifique) et autres forces de défense et de sécurité travaillent de concert pour déterminer la provenance réelle de la drogue. Tous ces services ont commencé les investigations pour rechercher, retrouver et interpeller les trafiquants.



Le "Parc Maguèye" où a été découverte cette importante quantité de cocaïne, sera passé au peigne fin dans les prochaines heures. L'enquête suit son cours.