Porte du Millénaire: deux (2) hommes surpris en plein ébats sexuels

Deux (2) hommes ont été surpris en plein ébats sexuels au niveau de la Porte du Millénaire. Les éléments de la police de Rebeuss qui étaient en patrouille, sont tombés sur les faits.



Ils ont arrêté l’un des mis en cause. Tandis que l’autre, a réussi à prendre la fuite, rapporte Libération.



Rappelons que 25 homosexuels ont été arrêtés la semaine dernière dans un appartenant à la cité Keur Goorgui de Dakar alors qu'ils célébraient un mariage entre un couple homosexuel et un anniversaire. Un arsenal que les homosexuels ont l’habitude d’utiliser entre eux, a été découvert sur place. Il s’agit de produits aphrodisiaques, des préservatifs et des lubrifiants.