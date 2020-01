Possible entrée en politique: la réponse de Fadel Barro à Jeune Afrique

L’ancien coordonnateur du Mouvement Y’en a marre, Fadel Barro, celui à qui on prête des ambitions politiques, a laissé une réponse perplexe, suite à la publication d’un article de Jeune Afrique révélant qu’il « réfléchit à un possible avenir politique ». Joint au téléphone par PressAfrik ce mardi, M. Barro rejette cette possibilité.



« Ce sont des histoires. Chaque jour on parle de ça. Ce n’est pas encore l’ordre du jour », a-t-il répondu à PressAfrik avec insistance, avant de préciser qu’il est en réunion.



Selon le journal panafricain, Barro qui avait été le fer de lance de la mobilisation populaire contre la candidature controversée du président sénégalais Abdoulaye Wade en 2012, réfléchit à un "possible avenir en politique".



Coordinateur du mouvement Y’en a marre, il en a quitté le bureau en mars 2019, après huit années passées à sa tête. Il a été remplacé par Aliou Sané.



Fadel Barro est titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées en Journalisme et en Communication Politique. Il a acquis huit (8) ans d’expérience dans le journalisme avant de se lancer comme consultant en communication et en leadership transformationnel. Il est un des membres fondateur du mouvement Y’en a marre.