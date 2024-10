Poste de Recteur de l’UCAD : l'appel à candidature lancé

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a lancé un appel à candidature pour le poste de Recteur, conformément aux décrets n°2021-846 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de nomination du Recteur dans les universités publiques et n°2021-1500 du 16 novembre 2021 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.



"Le candidat retenu aura pour mission d’assurer la direction de l'Université, définir la stratégie globale de l'Institution et mettre en œuvre les décisions du Conseil d'administration et du Conseil académique. Et également d’assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'Université, conformément à la loi relative aux franchises et libertés universitaires", lit-on dans un communiqué du Président du Conseil d'administration de l'UCAD.



Selon le communiqué, le "Profil recherché doit être obligatoirement de nationalité sénégalaise. Un professeur titulaire des Universités, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire du CAMES".



Il est toutefois précisé dans le document que "nul ne peut être candidat s'il est à moins de quatre (04) ans de l'âge de départ à la retraite".