Poste douanier de Rosso : 14,5 milliards FCFA de recettes réalisées en 2025, sur une prévision de 13 milliards F
Deuxième plus grand point de passage de marchandises routier, le poste de douane de Rosso-Sénégal, située à la frontière mauritanienne, a réalisé des recettes de 14,5 milliards FCFA en 2025, alors que sa prévision annuelle était estimée à 13 milliards FCFA. Le lieutenant-colonel, Abdoulaye Ndiaye a déclaré que ce «succès» est dû «à la mise en place du système Gaindé (système automatisé de partages des informations douanières) ». 

Le douanier a précisé que «ce résultat constitue aujourd'hui la performance la plus élevée jamais enregistrée dans ce bureau de Rosso», ajoutant que «le système "Gaindé" a atteint sa phase de maturité».

Même s’il a conscience que des «défis restent à être relevés», le lieutenant-colonel a indiqué sur Radio Sénégal International (RSI), que le Sénégal se dirige «vers le déploiement de ce système au niveau de toutes les unités» de douane. 
Charles KOSSONOU

Vendredi 16 Janvier 2026 - 15:15


