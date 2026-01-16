Poste douanier de Rosso : 14,5 milliards FCFA de recettes réalisées en 2025, sur une prévision de 13 milliards F

Deuxième plus grand point de passage de marchandises routier, le poste de douane de Rosso-Sénégal, située à la frontière mauritanienne, a réalisé des recettes de 14,5 milliards FCFA en 2025, alors que sa prévision annuelle était estimée à 13 milliards FCFA. Le lieutenant-colonel, Abdoulaye Ndiaye a déclaré que ce «succès» est dû «à la mise en place du système Gaindé (système automatisé de partages des informations douanières) ».
Le douanier a précisé que «ce résultat constitue aujourd'hui la performance la plus élevée jamais enregistrée dans ce bureau de Rosso», ajoutant que «le système "Gaindé" a atteint sa phase de maturité».
Même s’il a conscience que des «défis restent à être relevés», le lieutenant-colonel a indiqué sur Radio Sénégal International (RSI), que le Sénégal se dirige «vers le déploiement de ce système au niveau de toutes les unités» de douane.
Le douanier a précisé que «ce résultat constitue aujourd'hui la performance la plus élevée jamais enregistrée dans ce bureau de Rosso», ajoutant que «le système "Gaindé" a atteint sa phase de maturité».
Même s’il a conscience que des «défis restent à être relevés», le lieutenant-colonel a indiqué sur Radio Sénégal International (RSI), que le Sénégal se dirige «vers le déploiement de ce système au niveau de toutes les unités» de douane.
Autres articles
-
Hausse des recettes en 2025 : Mamadou Ngom estime que le gouvernement «aurait pu faire beaucoup plus»
-
Direction des Impôts et domaines : 2.915 milliards FCFA de recettes réalisées en 2025, une progression de 12%
-
La nouvelle cheffe de mission du FMI attendue à Dakar: aucune négociation de fond n’est prévue
-
Bulletin mensuel des statistiques de la BCEAO : Entre stabilité monétaire et reprise des échanges, ce que disent les chiffres
-
Sangomar : la production de pétrole brut estimée à 36,1 millions de barils en 2025