Potentiel Ballon d’Or 2024 : Vinicius fait l’unanimité en Espagne

Sous le feu des critiques depuis le début de saison pour son comportement sur le terrain, Vini se rapproche, malgré tout, du sacre individuel suprême.À un peu plus d’un mois de la cérémonie du Ballon d’Or qui aura lieu le 28 octobre, rien ne semble pouvoir empêcher le Brésilien de remporter cette récompense ultime. Vinicius Junior est vraisemblablement en concurrence avec deux de ses coéquipiers, Bellingham et Carvajal, ainsi qu’avec Rodri dans la course au Ballon d’Or 2024.Mais le jeune attaquant brésilien semble avoir la faveur des pronostics au vu de la dernière saison exceptionnelle où il a été impliqué dans 33 buts (24 marqués et 9 passes décisives) avec notamment un triplé retentissant durant la finale de la Supercoupe d’Espagne face au Barça (victoire 4-1) et un but précieux en finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund (victoire 2-0).Vini a donc remporté la Liga, la Supercoupe d’Espagne et la Ligue des champions la saison passée et la Supercoupe d’Europe en ce début de saison. Il a même reçu sa récompense de meilleur joueur de la Ligue des champions il y a quelques jours... Un bon signal.Les deux dernières décennies ont été l’apanage privé, presque exclusivement, de Leo Messi et de Cristiano Ronaldo . Seuls son coéquipier Modric et le désormais footballeur d'Al-Ittihad Karim Benzema ont pu remettre en cause la domination des deux monstres.Vinicius a gravi les échelons un à un depuis son arrivée au Real. Il est devenu, par la force des choses, le meilleur joueur offensif de l'équipe en étant notamment impliqué sur 10 buts (6 buts marqués et 4 passes décisives) en 10 matchs de Ligue des champions la saison dernière et est, selon Marca, déjà au courant qu'il sera couronné d'or en octobre.Lors de l'émission "La Tribu" sur Radio Marca, les différents intervenants ont été dithyrambiques et ont tous abondé dans le même sens à propos de Vini et du Ballon d’Or. Miguel Quintana, Felipe del Campo, Ricardo Reyes, Ricardo Rosety et Nacho Labarga étaient les chroniqueurs ce mardi."Vinicius a été le joueur le plus décisif dans les matchs les plus importants. C'est un processus. L'année dernière, il a été le meilleur joueur du monde. Je défends les qualités de Rodri, Carvajal a également fait une grande saison mais, honnêtement, Vinicius m'a vraiment semblé être le plus déterminant cette saison. En 2021, personne n’imaginait Vini pouvoir remporter un Ballon d'Or aussi tôt. Il était loin devant nous tous, les pessimistes et les optimistes.""Beaucoup de monde a été très injuste envers Vinicius. Il a fait l'objet de moqueries et pourtant maintenant, il mérite le Ballon d'Or.""Vinicius a eu des comportements qui parlaient contre lui, il n'a pas été très exemplaire. S'il gagne le Ballon d'Or, il y aura des gens qui penseront que c'est injuste, si Rodri le gagne, ce sera juste aussi. D'autant que je pense qu'il n’aura plus jamais l'occasion de le remporter.""Ce qui est le plus précieux pour moi, c'est la façon dont Vini a changé. Ce n'est pas qu'il a changé en peu de temps, c'est qu'il a évolué de manière brutale. Il a accumulé suffisamment de mérites pour gagner cette récompense. S'il le prend, ce ne sera pas du tout injuste.""Maintenant, tout le monde se souvient de cette phrase d'Eric García en mars 2022 lorsqu'il lui a dit durant le Clasico "Toi l'année prochaine, tu seras Ballon d'Or"... Et avec tout ce dont il a souffert, non seulement à cause du racisme mais également toutes les moqueries, il mérite amplement ce trophée."