Pour Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron a été "humilié" par Donald Trump

Sa relation avec Angela Merkel, son voyage aux États-Unis... Pour Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron fait preuve de "naïveté" dans l'exercice de sa politique étrangère.



En Allemagne jeudi, le chef de l'État a reçu le prix Charlemagne. Il en a profité pour s'adresser à l'Allemagne et lui demander de "se réveiller" car "la France a changé". "Il a été recevoir ce prix comme un prix de servilité face à Angela Merkel", accuse Nicolas Dupont-Aignan sur BFMTV et RMC. "Dans ses discours, il dit des choses justes mais en pratique, il cède sur tout. Sur les travailleurs détachés, sur les Gafa, il n'a pas obtenu satisfaction - même les listes transnationales, Merkel a donné ordre au PPE de voter contre!"



"La France s'est couchée", regrette le président de Debout la France, qui invoque plusieurs fois l'exemple du général de Gaulle. "Lui avait mis en application ses menaces avec la politique de la chaise vide!



Emmanuel Macron ne le fait pas, et la France n'est pas respectée. Soit il est naïf, soit il est incompétent".

Nicolas Dupont-Aignan fustige également la stratégie d'Emmanuel Macron face aux Etats-Unis: "je regrette qu'il ait fait copain-copain avec Donald Trump en croyant qu'il allait l'influencer" sur l'accord sur le nucléaire iranien. "J'ai trop de fierté pour mon pays pour voir le président humilié par Donald Trump", assène-t-il, avant de conclure: "la stratégie du papier glacé et des magazines people ne fonctionne pas en politique étrangère."