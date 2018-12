Pour avoir hébergé une fillette durant "3 minutes", Badara Ndiaye condamné à 1 mois

Badara Ndiaye âgé de 31 ans jouait au bon samaritain en aidant une jeune fille de 17 ans rencontrée tard dans la nuit à Rufisque. Pour cet acte il a été attrait lundi 17 décembre 2018 à la barre des flagrants délits pour viol et détournements de mineure, sur la personne de N.F.Diakhaté. Relaxé pour le premier délit, il a été condamné à un mois assorti de sursis pour le second.



Face au juge, N.F Diakhaté a versé de chaudes larmes pendant de bonnes minutes. A la question du juge de savoir qu’est ce qui lui est arrivé? Contre toute attente, elle a déclaré qu’elle n’a pas été violée, même si le certificat médical présenté au juge dit le contraire, renseigne le quotidien L’AS. En effet, le père de la fille raconte que sa fille a disparu toute la nuit, avant de lui servir des propos qui ne son t pas convainquants.



Le sieur Ndiaye avance lui qu’il a trouvé la fille qui lui a fait comprendre qu’elle a faim . « je lui ai donné de la pastèque avant de lui acheter de la boisson et du Biskrem. Puis je l’ai accompagné, et elle n’a fait que trois minutes chez moi.»