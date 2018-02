Pour avoir subi des tortures: les détenus du camp pénal de liberté VI observent une grève de la faim

L’Association pour soutien et la réinsertion des détenus du Sénégal (Asred) a annoncé que les détenus incarcérés à la prison du camp pénal de Liberté VI ont entamé une grève de la faim ce lundi 26 février 2018.



Selon ladite association, ces détenus estiment avoir subi des actes de tortures affligées par des gardes pénitentiaires qui ont adressé une correspondance à la tutelle.



Ainsi, ils sollicitent l’intervention urgente et sans délai de l’observateur national des lieux de privation de liberté d’Amnesty international Sénégal, de la ligue sénégalaise des droits humains et de toutes les organisations nationales des droits de l’homme.