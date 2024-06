Pour la liberté de la presse et d'opinion au Burkina Faso : la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme appelle à un vaste rassemblement

Un vaste rassemblement est prévu demain vendredi 21 juin 2024 à la place de la Nation à Dakar. Ce rassemblement, selon le communiqué de la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains (COSEDDH) et Amnesty international Sénégal est pour protester contre la répression de la liberté de la presse et de la liberté d'opinion et d'expression par la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso.



Lors de cette manifestation pacifique, il sera également question de la libération de l'avocat burkinabè Guy Hervé Kam dans les liens de détention depuis le 24 janvier 2024. D'autres, également, sont incarcérés voire enrôlés de force dans les " Volontaires de la Défense de la Patrie".



Prévu ce vendredi à 15 heures, le public, la presse nationale et internationale est convié à ce rassemblement. Qui selon ses organisateurs est une marque de solidarité à l'endroit des journalistes et activistes burkinabè.