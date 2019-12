Pour le SAES, la place du Dr Babacar Diop se trouve dans les amphithéâtres et les laboratoires

Le Bureau National du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) dit constater avec regret l’arrestation de leur camarade, le Dr Babacar DIOP, le vendredi 29 novembre 2019 à la suite d’une marche « légitime, garantie » par la Constitution.



Les enseignants rappellent que la place du Dr Babacar DIOP n’est pas dans une maison d’arrêt et de correction mais dans les amphithéâtres et les laboratoires. Sa participation à une marche pacifique pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité ne saurait justifier son emprisonnement.



Le SAES exprime toute sa solidarité au camarade Babacar DIOP et exige sa liberté sans condition ainsi que celle des autres citoyens arrêtés lors de cette marche, réitérant son attachement au respect de la dignité humaine et des libertés garanties par notre Constitution.



Dr Babacar Diop, l'activiste Guy Marius Sagna ainsi que six (6) autres personnes ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges ce mercredi 4 décembre 2019. Ils ont été arrêtés le vendredi 29 novembre 2019 à la suite d’une marche non autorisée devant le Palais.