Pour le patron de Mediapart Edwy Plenel, "la nouvelle qui dérange" sera la finalité de la loi sur les "Fakenews"... Regardez !!!

Alors que la proposition de loi sur les fausses, voulue par Emmanuel Macron, est prête et sera déposée dans quelques semaines par un député de la commission culture, le patron et con-fondateur du site Médiapart Edwy Plenel pense qu'il y a déjà une jurisprudence française formidable qui règle ce problème. Et que cette loi ne sera faite que pour barre la route aux "nouvelles qui dérangent"... Regardez !!!