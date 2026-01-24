Pour le rayonnement de l'Afrique à la Coupe du monde, la CAF n'a aucun intérêt à l’affaiblissement sportif des équipes du Sénégal et du Maroc (Professeur Abdoulaye Sakho)

C'est un impératif catégorique et un devoir pour l'instance dirigeante de notre football de tout mettre en œuvre pour que les deux meilleures équipes du continent puissent rivaliser avec les plus grandes nations de football. Puisqu’elle est chargée de gérer et de développer le football sur le continent, la CAF se doit faire briller le continent dans les joutes mondiales. Alors que le Maroc vient de réussir une prestation XXL sur le plan de l’organisation, que les équipes nationales africaines font des bonds énormes sur le plan sportif avec des places inédites au classement FIFA, les incidents de la finale de la CAN 2026 sont venus ternir l’image de l’Afrique décomplexée que nous cherchons tous à promouvoir.



Il me semble donc important de réclamer la vigilance de la CAF quant aux risques de « déconsidération » qui pèsent sur le football africain suite à ces événements qui pourraient contribuer à alimenter davantage l’image négative qu’une certaine opinion donne du continent.



Pourtant, jouant une excellente partition dans cette crise, les autorités politiques se sont lancées dans la voie de la décrispation : « une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus, car cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine », a affirmé sa majesté le Roi Mohamed VI du Maroc, qui a même ajouté que « le peuple marocain sait faire la part des choses et il ne se laissera pas entraîner dans la rancœur et la discorde ».



Du coté sénégalais, le Premier Ministre en prélude à la 15e session de la Grande Commission mixte entre les deux États, a appelé « à la prudence face aux flux de communications, singulièrement dans les réseaux sociaux et certains médias, qui relèvent, pour la plupart, de la désinformation » et, « à dépassionner cet épisode qui, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif », car pour lui, « les défis communs aux deux pays sont autrement plus importants ».



La balle est actuellement entre les mains de la Commission de discipline de la CAF sur laquelle, je n’ai aucune raison de placer un quelconque doute ou suspicion car, elle est composée de personnalités indépendantes. Son verdict, rendu dans un délai maximum de 30 jours, doit être obligatoirement motivé. Il est toutefois exécutoire immédiatement même s’il peut faire l’objet d’un recours (non suspensif) qui peut aller jusqu’au TAS.



Malgré le fait que le Patron de la FIFA, au mépris de l’existence d’une structure indépendante de règlement du contentieux, s’est précipité pour accabler le camp sénégalais, il y a lieu de noter que, dans le cas d’espèce, des risques de sanction planent sur tous les acteurs aussi bien côté sénégalais que côté marocain. Je dis bien « risques », il se peut en effet que cela ne se réalise pas dès lors que tout dépend de l’accueil que fera la Commission des documents et éléments preuves qui lui sont soumis (rapports des arbitres, des rapports des commissaires de match CAF, des images vidéo, plaintes des protagonistes ...).



Ne faut-il pas peser donc faire en sorte que si des sanctions sont inévitables, elles ne puissent pas avoir pour effet d’affaiblir des équipes qui vont au mondial en particulier, nos deux meilleures équipes du moment ?



En tout état de cause de lourdes sanctions ne me paraissent pas compatibles avec l’objectif de la CAF de mener au plus haut le foot africain. Il est clair que les supporters ne souhaitent pas non plus une sévérité sclérosante et handicapante pour le football africain désormais respecté parce que brillant de manière constante dans les joutes mondiales. Aussi j’espère qu’en examinant l’affaire, la Commission va intégrer ces considérations pour ne pas scier la branche sur laquelle le foot africain est assis.



De la même manière que les autorités politiques qui ont déjà tourné la page, je crois que les autorités du football doivent s’assurer d’une bonne prestation des équipes africaines à la prochaine coupe du monde ; ce qui traduira à coup sûr les progrès dans la qualité du travail accompli aussi bien par l'instance confédérale que les fédérations nationales car, il faut admettre qu’aujourd’hui, les ambitions de l’Afrique dépassent le strict cadre continental.



Malgré les déceptions des uns, les joies des autres, les colères et rancœurs des uns et des autres, les hommes politiques ayant appelé au dépassement, les joueurs en train de s’adresser des excuses réciproques, je crois que, pour le bien du football en Afrique, Il est temps de tourner la page Can et de se concentrer sur le mondial.



Par ailleurs et pour finir, du fait des bonnes relations qui existent entre le Sénégal et le Maroc, ne croyez-vous pas Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football (je m’excuse de vous interpeller de cette manière quelque peu cavalière), qu’il est possible de prendre le lead, d’appeler votre homologue marocain pour organiser des concertations entre les deux fédérations (à l’image des Premiers ministres), d'entreprendre des démarches en vue de calmer le jeu et de trouver les voies et moyens d’aider nos équipes à bien représenter le continent à ce grand rendez-vous pour le bien des deux pays, des deux fédérations, de la CAF et du football continent ?





Professeur Abdoulaye SAKHO

Directeur Institut EDGE