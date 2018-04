Pour sa position contre l’homosexualité, la France exclut le Sénégal des «pays sûrs»

Le Sénégal fait désormais partie du lot des Etats bannis. En effet, dans une résolution votée par les parlementaires français, notre pays est désormais étiqueté faisant partie des Etats ne garantissant pas les droits humains.



Un amendement porté par les parlementaires Elise Fajgeles et Mathieu Orphelin lors de l'examen d’un projet de loi «asile et immigration», a ainsi fait sortir le Sénégal des «pays d’origine sûrs». Ce qui implique, selon le journal Les Echos qui donne l’information, que ses ressortissants qui ont demandé l’asile au pays de Marianne ne pourraient pas être rapatriés, à moins que ce ne soit un cas vraiment extraordinaire.

Cette loi sur les pays jugés «homophobes » concerne, en sus du Sénégal, l’Inde et le Ghana.



Dans sa prise de parole, le député de la France en Marche, Mathieu Orphelin a martelé : «comment parler de pays sûrs pour ceux qui criminalisent les LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) ? Aujourd’hui, il y a des demandes d’asile qui viennent dans notre pays en raison de persécutions à cause de leur orientation sexuelle, il était indispensable de changer cette définition de pays sûr et de redire qu’il n’y a qu’une poignée de pays dans le monde où les LGBT sont respectés».