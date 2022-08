Pour son retour en L1, Toulouse concède le nul face à Nice

Le TFC, qui avait enchaîné 17 défaites et un nul avant de descendre en L2 au printemps 2020, n’a donc toujours pas remporté le moindre match dans l’élite depuis le 19 octobre 2019, à domicile face à Lille (2-1).



Pour son retour sur le banc niçois quatre ans après l’avoir quitté, Lucien Favre a de son côté eu confirmation que son équipe, dominée dans le premier acte, n’était pas encore tout à fait prête.



Sans leurs deux recrues phares, le gardien international danois Kasper Schmeichel et le milieu gallois Aaron Ramsey, remplaçants au coup d’envoi, les Niçois ont eu du mal à exister offensivement en première période.



Débarqué cet été de l’Excelsior Rotterdam, où il a cumulé le titre de meilleur buteur (36) et de meilleur joueur de D2 hollandaise, le néo-toulousain Thijs Dallinga (22 ans) n’a lui mis que 20 minutes pour se faire adopter par ses nouveaux supporters (1-0, 20e).



Cent-vingt secondes après avoir trouvé le poteau, il était en effet parfaitement placé pour convertir la première offrande de la saison de Branco Van den Boomen, l'homme clé du précédent exercice avec ses 21 passes décisives (et 12 buts).



A dix jours de leur barrage européen en Conférence League, les Azuréens ont réagi en deuxième période, après à plusieurs changements de leur entraîneur.



Il a toutefois fallu attendre le dernier quart d’heure et la rentrée providentielle d’Aaron Ramsey pour que les Niçois égalisent. Parfaitement servi dans l’axe de la surface, l’ex-joueur de la Juventus offrait alors un point bienvenu aux siens (1-1, 78e).