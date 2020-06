Pour une consommation responsable de l’eau, Sones et Sen’Eau lancent la campagne ECO-EAU

SEN’EAU et SONES lancent la campagne #ECO-EAU pour inviter les populations à adopter des gestes d’économie d’eau.

Dans un communiqué conjoint parvenu à PressAfrik, les deux entreprises en charge de la production et de la distribution de l’eau en zones urbaines, « L’évolution de la demande et la progression de l’offre ont permis à un plus grand nombre d’usagers d’avoir un accès à l’eau potable. Le mode de consommation a également évolué en fonction de la démographie et du type d’habitat en hauteur de plus en plus prisé dans les centres urbains. En conséquence, l’accès de tous à l’eau est plus que jamais un défi pour l’Etat du Sénégal, en particulier dans ce contexte d’installation progressive de la chaleur. »



La Sones et Sen’Eau comptent ainsi lutter, par le biais de la campagne #ECO’EAU, le gaspillage d’eau. Les entreprises appellent à adopter ensemble les meilleurs gestes pour préserver la ressource vitale.



« Cette campagne vient renforcer les efforts de construction d’ouvrages, d’amélioration de la desserte et de la qualité de l’eau potable. Dans ce cadre, l’Etat est en train de mettre en œuvre un plan d’actions de 550 milliards FCFA comprenant la réalisation d’usines, de forages, de châteaux d’eau, de réseaux et de branchements sociaux. Dans un contexte où, en dix ans, la population a augmenté de 20%, ces investissements ont déjà permis d’augmenter la production de 45% et le nombre de foyers raccordés de 55%. », lit-on dans le document.