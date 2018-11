Pour une histoire de 250 badges BBY, le Directeur du Crous de Thiès et le maire de Diourbel se sont battus

Au rythme où vont les querelles à l'intérieur de la coalition au pouvoir, l'opposition n'aura pas besoin de faire beaucoup d'effort pour la terrasser. Tant ils dépensent un maximum d'énergie à se détruire les uns les autres.

Pour les besoins de la préparation du Congrès d'investiture du candidat Macky Sall de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui va se tenir samedi 1er décembre 2018 au complexe Dakar Arena de Diamniadio, les militants procèdent à la distribution et à la récupération des badges pour accéder la salle le jour-J.

Cependant à Diourbel, Source A rapporte que les partisans de Moustapha Guèye, Directeur du Crous de Thiès et ceux du maire Malick Fall, se sont roués de coups dans une bataille rangée qui aurait pu accoucher de mort d’homme.



Le journal d'ajouter que pour une histoire de 250 badges aux militants devant quitter Diourbel pour se rendre à Dakar aux fins d’assister à ce Congrès, chacun des deux camps voulaient se tailler la part du lion. Les esprits se sont chauffés et les coups de poing ont commencé à fuser de partout. La réunion a été d’ailleurs interrompue durant de longues minutes avant qu’elle ne puisse se poursuivre.