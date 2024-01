Pour une meilleure gouvernance du système éducatif : le Japon casque 30 milliards de Francs Cfa

Le Japon casse sa tirelire pour appuyer le secteur éducatif Sénégalais. La somme dont il est question est exclusivement destinée à l’appui de la mise en œuvre du programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (Paquet-E). Ce financement est suivi d’un important lot de matériels remis au ministère de l’éducation. L’agence Japonaise de la coopération internationale (JICA) était chargée de la remise de ce lot de matériels.



Dans la première année de la mise en œuvre du programme 8 écoles élémentaires équipées, 2 blocs scientifiques et techniques, 48 blocs d’hygiènes séparés pour garçons et filles, l’acquisition de charriots mobiles, de mallettes numériques pour les collèges ont été réalisées. Dans ce lot de réalisations, il faudra ajouter des tablettes pour les directeurs et chefs d’établissement entre autres.



Cet appui du gouvernement Japonais entre dans le cadre de l’amélioration du pilotage et de la gouvernance du système éducatif à tous les niveaux. Enfin, fait savoir le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, Khady Diop Mbodji, « ces intrants pédagogiques concourent à trois objectifs, notamment l’amélioration de l’environnement scolaire par la construction d’infrastructures selon les normes standards de qualité ».