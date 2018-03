Pourquoi Cristiano Ronaldo marche sur l'eau en ce moment

Le changement d'année a vu naître un Ronaldo nouveau. Un joueur insatiable devant les buts adverses qui a fait oublier le mot 'crise' au Real Madrid et qui brigue aujourd'hui une troisième Ligue des champions consécutive ainsi qu'une Coupe du Monde en Russie.

Il n'a pas joué les cinq premiers matches du Real

Cristiano Ronaldo n'a pu disputer le premier mois de Liga en raison d'une sanction dont il a reçue en Supercoupe d'Espagne. Le Portugais a donc manqué l'une des parties les plus importantes de la saison et s'est presque vu dans l'obligation de réaliser deux pré-saisons. Cela n'a pas été facile, mais il est aujourd'hui parvenu à parfaire sa condition physique et aiguiser ses armes pour faire parler la poudre face aux buts.

La Ligue des champions

La Ligue des champions a servi d'appui à l'attaquant 'merengue' qui marque régulièrement dans la compétition continentale. Il trouve le chemin des filets face à l'APOEL Nicosie, Dortmund, Tottenham et le PSG, arrivant à un total de 12 buts en huit matches. Il a ensuite transposé cette efficacité face aux buts européens en Liga, où il comptabilise 22 buts et vise le titre de 'Pichichi' jusque-là dans les mains de Messi.

Son nouveau Ballon d'Or

Le cinquième Ballon d'Or de 'CR7' a grandement motivé le Portugais à s'améliorer. Sous une pluie de critiques, le virtuose de Madère est entré dans l'histoire et a de nouveau accédé au trône mondial. Il célèbre ce trophée en inscrivant un doublé face à Séville et un 'hat trick' quelques jours plus tard face à la Real Sociedad.

Un pacte avec Zidane

À 33 ans, Ronaldo est conscient qu'il doit doser ses efforts. Il est ainsi parvenu à un accord avec Zidane le menant à se reposer sur certaines rencontres afin d'être au top de sa forme dans les moments cruciaux de la saison. Et face au PSG, il s'est montré plus virevoltant que jamais sur cette campagne, qualifiant les siens pour les quarts de finale de C1.

