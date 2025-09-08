Pourquoi, au curling, la direction de la brosse modifie-t-elle le comportement de la pierre ?

Au curling, la direction et l'intensité du travail de la brosse déterminent la vitesse et la trajectoire de la pierre. Lorsque la glace est chauffée par le frottement, la surface devient glissante et la pierre parcourt 2 à 3 mètres de plus. L'angle sous lequel les balayeurs déplacent la brosse influence le rayon de braquage, le réduisant de 15 à 20 %. C'est pourquoi les équipes s'entraînent 6 à 8 heures par semaine uniquement sur la technique de lancer et de balayage. Plus vous suivez les subtilités comme le frottement ou la rotation, plus un site de paris sportif vous donnera un avantage.
Ce détail semble insignifiant, mais c'est lui qui décide de l'issue des matchs de haut niveau. Aux Jeux olympiques, la différence de précision n'est que de 2 à 3 centimètres. Une erreur de direction de la balai de seulement 1 degré peut changer la trajectoire de la pierre dans la fin décisive.
Chaque équipe doit tenir compte de la physique de la glace, de l'humidité et de la température de la patinoire. Cela signifie que sur une même glace, une pierre peut parcourir 28 mètres, et seulement 26 mètres sur une autre. Même au cours d'un même match, la vitesse de glisse de la glace peut varier de 5 à 7 % en fonction de la température.
Facteurs déterminants pour le résultat :
Quelques champions de curling et leurs exploits
Kevin Martin (Canada)
En 2012, l’Afrique du Sud est devenue le premier pays africain à intégrer la Fédération mondiale de curling. L’équipe sud-africaine a participé à plusieurs championnats du monde de curling mixte, marquant une étape symbolique pour l’implantation du sport sur le continent. Même si les infrastructures restent rares et que le climat ne facilite pas la pratique, l’intérêt grandit au sein de certaines diasporas et dans les pays disposant de patinoires artificielles.
À terme, le curling pourrait se développer davantage en Afrique grâce aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver et à la volonté des fédérations internationales d’élargir la base mondiale de ce sport.
Influence de la technique sur le résultat du lancer
- La force de frottement réduit la vitesse de la pierre de 10 à 12 % sur de longues distances.
- Une modification de l'angle du balai de 15° corrige la trajectoire de 30 à 40 cm.
- Deux secondes de lancer avec le balai augmentent la distance parcourue d'un mètre
- Lorsque la glace est très glissante, une erreur du balai réduit les chances de réussite de 60 %.
- Champion olympique à Vancouver en 2010.
- Quatre fois champion du Brier (championnat canadien).
- Connu comme l’un des meilleurs skip de l’histoire du curling.
- Championne olympique à Sotchi en 2014.
- Six fois championne du Canada.
- Première skip à terminer un tournoi olympique invaincue.
- Champion olympique à Pékin en 2022.
- Six fois champion du monde (record masculin).
- Figure emblématique du curling moderne européen.
- Double championne olympique (Turin 2006, Vancouver 2010).
- Trois fois championne du monde.
- A marqué l’histoire du curling féminin par sa régularité.
- Champion olympique à Turin en 2006.
- Plusieurs titres au Brier et un championnat du monde.
- Apprécié pour sa longévité et son rôle de leader.
- Championne olympique à Pékin en 2022.
- Championne du monde en 2013.
- L’une des plus grandes figures du curling britannique.
