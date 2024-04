Pourquoi jihadistes et ex-rebelles touaregs se sont affrontés dans le centre du Mali?

Les affrontements ont opposé les jihadistes du groupe de soutien aux musulmans et à l’islam (Jnim) de Iyad Ag Ghaly aux combattants du Cadre stratégique permanent (CSP-PSD), l’ex-rébellion dont le fief fut un moment la ville de Kidal. La bataille s’est déroulée dans le centre du Mali, dans un secteur communément appelée la forêt du Wagadou, située non loin de la frontière avec la Mauritanie. Le bilan varie de sept à plus d’une quinzaine, selon nos différentes souces.



Des observateurs de la situation malienne admettent avoir été surpris. Car sur le terrain, ces belligérants ont le même adversaire, l’armée malienne. En outre, on soupçonnait l’existence de passerelles entre eux. « Ce sont de vieilles divergences qui apparaissent », explique un fin connaisseur de la région.



En effet, il y a entre ces deux groupes une rivalité pour contrôler des zones dans le centre du Mali. Mais il existe une autre divergence importante : l’ex-rébellion, dont une aile est indépendantiste, après avoir été défaite par l’armée malienne dans la ville de Kidal, chercherait des voies pour mener le combat vers le sud du Mali. Or les jihadistes du Jnim ont une autre ambition : l’application de la charia sur tout le territoire malien. D’autres affrontements sont à redouter.